Il discorso di Mario Draghi al Meeting di CL a Rimini

Per anni l’Unione europea ha creduto che la dimensione economica, con quattrocentocinquanta milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest’anno sarà ricordato come l’anno in cui questa illusione è evaporata.

Ieri Mario Draghi, ex Presidente dei Consiglio dei Ministri ed ex Governatore della Banca Centrale Europea, invitato all’annuale Meeting di Rimini, ha tenuto un discorso, molto critico, sull’attuale ruolo dell’Unione Europea nelle relazioni internazionali, rimarcando il fatto che, se le autorità europee proseguiranno sulla strada finora intrapresa, la UE diventerà sempre più spettatrice sul palcoscenico del mondo.

Ne parla un articolo di Avvenire, mentre i giornali online La Mescolanza e L’Inkiesta e riportano l’intero discorso tenuto al Meeting di Rimini dall’ex Presidente del Consiglio Draghi.