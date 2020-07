il pasticcio del Baccalaureato Internazionale con i voti di diploma [EN]

Il Baccalaureato Internazionale è un’istituzione ginevrina che fornisce un programma di istruzione dalla primaria al diploma in praticamente tutto il mondo, fornendo un quadro concettuale e metodologico cui tutte le scuole che ambiscono ad appartenere alla rete devono conformarsi. Il sistema è apprezzato e diffuso, ma con l’emergenza COVID la scelta dell’IBO(International Baccalaureate Organization) si è rivelata, secondo Bloomberg, nientemeno che disastrosa.

Schools around the world are trying to figure out what education in the time of Covid-19 will look like — and specifically how, where personal contact isn’t possible, to monitor and assess students’ progress. The experience of Hadrien Pellous, a high school senior in London, offers a caution: Don’t leave it up to an algorithm.