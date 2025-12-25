“Il più bello dei regali”: bambino nasce vivo dopo gravidanza ectopica

APNews riporta il caso di una donna che ha portato a termine una gravidanza extrauterina.

L’evento è estremamente raro, e la scoperta della gravidanza è stata fatta quasi per caso: la donna sapeva di avere una cisti piuttosto grande all’ovaio, e attribuiva la distensione addominale di cui si era accorta ad una crescita delle sue dimensioni. Fatti gli esami per valutare la cisti, era stata scoperta la gravidanza avanzata, e deciso l’intervento chirurgico. Che naturalmente è stato piuttosto traumatico, visto che:

She lost nearly all of her blood, Ozimek said, but the team got the bleeding under control and gave her transfusions.

Ma si è concluso nel migliore dei modi.