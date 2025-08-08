Il ragazzo che ama Brescia: imbianchino di giorno, supereroe urbano di notte

Di giorno è un imbianchino come tanti – un pitùr, come si sente chiamare in cantiere – di notte, artista invisibile e incappucciato che si prende cura dei muri della città, cancella scritte sui muri e segni di degrado (ma non murales), mentre gli altri dormono. Alla fine lascia un foglio trasparente vicino al muro appena ripulito, con la scritta «Questo è un atto d’amore urbano».

Riprende il processo e lo pubblica su TikTok e Instagram ricevendo numerosi commenti di approvazione per il suo gesto “tra il senso civico e l’azione non autorizzata”.

Nell’anonimato è stato intervistato dal quotidiano locale, Giornale di Brescia.