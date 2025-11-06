Il ragazzo e l’airone – (feat Stefano Serra) – Parte 2

30 marzo 2024
In questa seconda parte Fabio Antonelli, sempre con l’esimio Stefano Serra, continua l’esplorazione delle musiche dell’ultimo capolavori di casa Ghibli: Il ragazzo e l’airone
In questa seconda parte di episodio andiamo a parlare della colonna sonora del film di Haiao Myazaki “il ragazzo e l’airone”, curata dal compositore Joe Hisaishi, lo facciamo in maniera più dettagliata parlando anche dei possibili significati del film.
Ancora una vola come ospite e coinquilino per questo episodio: Stefano Serra
