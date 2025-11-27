Il Signore degli Anelli – (feat Mauro Zingarelli & Marco Cioni) – Parte 2

05 luglio 2025

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

In questa seconda parte dedicata alla colonna sonora de Il Signore degli Anelli, Fabio Antonelli ci parlerà del Tema della Compagnia e del Tema della Contea, sempre con il meravigliato stupore di Mauro Zingarelli e Marco Cioni.

nche in questo episodio, ci immergeremo nel magico mondo della Terra di Mezzo attraverso le epiche note della colonna sonora del Signore degli Anelli. Accompagnati dalla magnifica musica composta da Howard Shore, esploreremo come ogni melodia ha dato vita ai paesaggi mozzafiato e ai personaggi indimenticabili creati da J.R.R. Tolkien.

Questa seconda parte è dedicata ai temi della contea e della compagnia dell’anello.

Come ospiti speciali, avremo il regista e divulgatore cinematografico Mauro Zingarelli e il produttore e fondatore della Slim Dogs Marco Cioni.