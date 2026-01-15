Il Signore degli Anelli – (feat Mauro Zingarelli & Marco Cioni) – Parte 4

29 dicembre 2024
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa quarta e ultima parte dedicata alla colonna sonora de Il Signore degli Anelli, Fabio Antonelli ci parlerà dei temi dei malvagi, sempre con l’impagabile contributo di Mauro Zingarelli e Marco Cioni
Finalmente al termine del nostro viaggio nella terra di mezzo, in questa quarta parte su Il Signore degli Anelli parliamo dei temi legati alle figure malvage della saga.
Insieme con me ancora una volta Marco Cioni e Mauro Zingarelli.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
