il Suono più forte del regno animale: Il CAPODOGLIO | Musica Bestiale Ep.2

Benvenuti in Musica Bestiale, la serie di documentari in cui andiamo ad ascoltare e a scoprire tutti gli animali che parlano in Musica. Oggi è il turno dei cetacei, in particolare di Delfini e Capodogli. Ci immergeremo in settimane di navigazione in barca alla scoperta dei cantanti del mare, alternando il gruppo incredibilmente grande di stenelle, con il gigante re dei mari, il capodoglio.

Pietro Morello, youtuber e musicista che collabora con la Compagnia della Rancia, in questo video della durata di circa 25 minuti, ci accompagna nel secondo episodio di una serie di documentari incentrati sul modo con cui gli animali fanno musica comunicando fra loro e con le altre specie.

Protagonista di questo secondo episodio è il mondo marino con tutti i suoi abitanti, ma in particolare con i cetacei, dalle stenelle al maestoso capodoglio.