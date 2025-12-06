Il tiro mancino della materia oscura

Puntata 590 con Anna e Marco a i microfoni e Valeria che intervista Claudia Storti.

In apertura Anna spiega il concetto dell’equilibrio asimmetrico nella popolazione tra mancini e destri, utilizzando come esempio la teoria evolutiva basata sui pesciolini africani che mangiano la pelle dei pesci più grossi.

In esterna Valeria intervista Claudia Storti, dottoranda dell’Università di Padova per un approfondimento sul mondo dei peptidi. Cosa sono? Come si sintetizzano? Qual è l’interesse farmaceutico? E quali sono gli svantaggi rispetto ai farmaci tradizionali?

Dopo la barza, Marco parla di un segnale di raggi gamma scoperto dal rivelatore Fermi GLAST, che potrebbe essere dovuto a particelle di materia oscura con massa 500 volte quella del protone. L’analisi, presentata in un articolo di 33 pagine, suggerisce che questo segnale potrebbe essere la prova di particelle neutralino, anche se il risultato non è ancora confermato e richiederebbe ulteriori ricerche per essere verificato.