Il vasto mondo delle pseudoscienze, bugie a portata di università

Un articolo del Foglio parla di quanto la pseudoscienza in ambito medico sia percolata nelle università italiane. L’autore espone un po’ di casi in cui vari atenei offrono corsi, seminari, o addirittura interi master dedicati a discipline come l’omeopatia, che non hanno alcuna efficacia riconosciuta a livello scientifico. Da Bologna a Catania, da Roma a Pescara, queste teorie vengono insegnate nella cornice delle facoltà di medicina o di farmacia: non si tratta peraltro di una tolleranza gratuita, dato che molti di questi corsi sono a pagamento.

La lista potrebbe continuare a lungo; ma devo a questo punto rilevare una tristissima notizia, una mancanza che non mi dà pace. Come mai non è più possibile rtrovare più in alcuna sede universitaria un corso in “dentosofia”, nobile arte odontoiatrica derivata dalla medicina antroposofica e a suo tempo insegnata presso l’università di Roma Tor Vergata.