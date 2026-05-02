Il verso più spaventoso del regno animale | Musica Bestiale ep.6

Benvenuti in Musica Bestiale, la serie di documentari in cui andiamo ad ascoltare e a scoprire tutti gli animali che parlano in Musica.

Oggi è il turno del Lupo, protagonista di leggende, storie popolari, sempre nel ruolo del cattivo, proprio a causa di quell’ululato che farebbe accapponare la pelle a chiunque.

Pietro Morello, youtuber e musicista che collabora con la Compagnia della Rancia, in questo video della durata di circa mezz’ora, ci accompagna nel sesto episodio di una serie di documentari incentrati sul modo con cui gli animali fanno musica comunicando fra loro e con le altre specie.

Protagonista di questo sesto episodio sono le foreste di casa nostra, l’Italia, dove Pietro andrà a cercare uno dei predatori più evocativi, amati e temuti della storia: il Lupo.

Alla ricerca di questo magnifico animale, Pietro ci accompagna a fare la conoscenza dei tanti abitanti delle foreste italiane: cervi, daini, volpi e predatori notturni, e incredibilmente silenziosi, come il barbagianni.