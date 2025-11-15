In memoria dell’adrone intelligente

In studio virtuale per la puntata 587 di Scientificast abbiamo Kuna e Leonardo. Iniziamo ricordando la vita accademica e l’eredità di James Watson, fatta di grandi intuizioni, fortuna e alcune infelici uscite, approfittandone per chiarire la questione della “foto rubata” che non è così semplice come la si racconta.

L’adroterapia è una forma avanzata di radioterapia che utilizza fasci di particelle cariche, come protoni o ioni carbonio, per colpire in modo preciso le cellule tumorali. Grazie alla sua elevata efficacia e al minimo danno ai tessuti sani circostanti, rappresenta una soluzione innovativa per tumori difficili da trattare. È particolarmente indicata per neoplasie localizzate vicino a organi sensibili o resistenti alla radioterapia convenzionale. Questa tecnologia unisce fisica, medicina e ingegneria per offrire cure più mirate e sicure.

Infine, dopo una barza brutta nuova fiammante, Leonardo parla di come si fa a misurare l’intelligenza dell’intelligenza artificiale. Guardando i test a cui vengono sottoposti i large langiage model cerchiamo di capire se l’IA é solo un pappagallo stocastico.