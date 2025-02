Intervista a Ed Yong

Devin Oktar Yalkin per il New York Times intervista Ed Yong, giornalista scientifico e autore pluripremiato, noto per i suoi reportage sulla pandemia di Covid-19 e per il suo libro uscito nel 2022 e intitolato “An Immense World“.

Durante la pandemia, il lavoro di Yong per The Atlantic gli ha conferito grande notorietà, ma lo ha anche lasciato esausto, tanto che ha deciso di lasciare la rivista nel 2023. Dopo aver lasciato The Atlantic, Yong ha trovato conforto e speranza nel birdwatching, un’attività che ha iniziato durante i giorni di distanziamento sociale. La sua immersione nel mondo degli uccelli lo ha aiutato a recuperare un senso di presenza e meraviglia per il mondo naturale.

Yong discute anche della sua decisione di continuare a prendere precauzioni contro il Covid-19, nonostante la percezione che la società abbia superato il peggio della pandemia. Sottolinea l’importanza di essere cauti per proteggere se stessi e gli altri, specialmente le persone immunocompromesse.

Infine, l’intervista tocca il tema del burnout e del “moral injury”, concetti che Yong ritiene più accurati per descrivere la frustrazione e la disillusione vissuta dai giornalisti e dagli operatori sanitari durante la pandemia. Yong sta attualmente lavorando a un nuovo libro, “The Infinite Extent”, che esplorerà la vita a diverse scale, continuando ad approfondire i temi della percezione e dell’esperienza del mondo naturale.

…despite having achieved a level of success and attention that most writers can only dream of, Yong’s immersion in Covid left him feeling as utterly depleted as many of the health care professionals and patients he was covering. So much so that in 2023, he decided to leave his prestigious perch at The Atlantic. Since then, in addition to working on a new book, he has found a measure of salvation, even transcendence, in birding, a pastime that he, like so many others, took up in the wake of those grim days of social distancing and time stuck inside.

So as we approach the fifth anniversary of the U.S. pandemic lockdowns, I wanted to talk with Yong about his Covid lows, his hopeful response to those struggles and his perspective on the lessons we learned — or maybe more accurate, didn’t learn — from that strange and troubling time.