Intervista a Gustavo Santaolalla – SuonA Tipo Bene

17 novembre 2025
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli intervista Gustavo Santaolalla, compositore delle musiche di numerosi film e vincitore di due premi Oscar
Una meravigliosa intervista in inglese (trovate su youtube e spotify i video con i sottotitoli) al compositore Gustavo Santaolalla vincitore di due premi Oscar, autore delle musiche di Babel, Amores Perros, The Last Of Us, I Segreti di Brokeback Mountain e molti altri.
E’ stato un vero onore conoscere Gustavo e la sua incredibile band.
Nell’intervista parliamo di lui e del suo Tour in Europa che termina con la data di Vercelli il 18 Novembre 2025.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
