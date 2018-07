Su suggerimento di @Yoghi.

È stato firmato ufficialmente il contratto per la cessione di Aferpi da Cevital al gruppo indiano Jindal south west. In base all’intesa, come ha ricordato il presidente della Toscana Enrico Rossi, Jindal si impegna a produrre acciaio costruendo due forni elettrici per una produzione di almeno due milioni di tonnellate.