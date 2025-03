La Canadese detenuta per due settimane senza ragione dall’ICE

Jasmine Mooney, 32enne canadese imprenditrice in trasferta di lavoro in USA con regolare permesso si è ritrovata detenuta per due settimane in condizioni terribili, senza il diritto a un avvocato, senza avere contatti con l’esterno tranne che con un’amica che poi si è attivata per lei e grazie ai media e all’intervento di politici canadesi ha ottenuto il rilascio. Nell’articolo Mooney su The Guardian parla delle due settimane, e racconta anche le storie delle altre persone detenute nei diversi centri di detenzione temporanea in cui è stata — e le storie sono ancora più terribili.

non c’è stata nessuna spiegazione, nessun avvertimento. Un minuto prima, ero in un ufficio immigrazione a parlare con un ufficiale del mio visto di lavoro, che era stato approvato mesi prima e permetteva a me, canadese, di lavorare negli Stati Uniti. Un minuto dopo mi è stato detto di mettere le mani contro il muro e di essere perquisito come un criminale prima di essere mandato in un centro di detenzione di ghiaccio senza la possibilità di parlare con un avvocato.

Nell’articolo Mooney descrive il trattamento degradante cui è stata sottoposta, le vessazioni burocratiche, l’arbitrarietà e le menzogne perpetrate da ICE, che hanno toccato lei come migliaia di altre persone; con una differenza

Per mettere le cose in prospettiva: avevo un passaporto canadese, avvocati, risorse economiche, attenzione da parte dei media, amici, famiglia e persino politici che mi sostenevano. Eppure sono stato detenuta ancora per quasi due settimane. Immagina come sarà questo sistema per ogni altra persona lì dentro.

Al di là della vicenda personale, due osservazioni spiccano:

Avevo trascorso molto tempo osservando le guardie durante la mia detenzione e non potevo credere quanto spesso vedevo esseri umani trattare altri esseri umani con tale disprezzo

e