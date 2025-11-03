La Corea del Sud registra un rimbalzo del 7% nelle nascite

Il Korea Herald riporta la notizia che nel primo trimestre del 2025 il numero delle nascite nel paese è salito del 7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, dopo una decrescita della natalità durata decenni.

La Corea è il paese con la natalità più bassa del mondo, e la fertilità è inferiore ad uno per ogni donna. Il numero di nuovi nati, seppur in forte crescita rispetto all’anno scorso, è comunque ancora molto inferiore a quello necessario a garantire il ricambio generazionale.

Il fenomeno registrato viene messo in relazione con l’aumento dei matrimoni negli stessi periodi, sostenuto da governo e amministrazioni locali con incentivi economici, come riporta il South China Morning Post riprendendo articoli della stampa coreana. Ma gli esperti dubitano che le offerte economiche bastino per riportare la fertilità ad un livello sufficiente.