Ha convocato l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro dopo che il ministro aveva detto che il presidente dovrebbe «attaccarsi al tram»
La Francia non ha lasciato correre l’ultima uscita di Salvini su Macron
23 Ago 2025 • 0 commenti
