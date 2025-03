La magia degli ossi di topo

In questo episodio 552, Luca ci parla di un recente studio sulla socialità dei topi, in particolare per quel che riguarda le attenzioni verso gli individui malati del gruppo. I tentativi di rianimare un compagno svenuto sono incredibilmente accurati, al punto da farci pensare che il topo sia molto molto umano.

Valeria intervista Beppe Intini, Professore associato dell’Università di Pittsburgh per parlare del ruolo delle cellule staminali dell’osso. Che ruolo hanno le cellule staminali? Cambiano a seconda dell’età? E cosa succede alle ossa nello spazio? In chiusura Beppe ci da’ anche una testimonianza sui tagli alla ricerca dell’amministrazione Trump.

Andrea, infine, parla di un curioso comportamento del nucleo del piombo 208, nucleo doppiamente magico… che fa di tutto per non sembrarlo. Poi si perde a parlare di altre cose che probabilmente non esistono, in zone inesplorate del sistema periodico degli elementi, ma vabbè.