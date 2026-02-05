un sito di notizie, fatto dai commentatori

La musica di DanDaDan

5 Feb 2026 di Hookii0 commenti

6 ottobre 2025

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

In questa puntata in solitaria, Fabio Antonelli ci parla della colonna sonora della serie anime DanDaDan

Bentornati in un nuovo episodio di SuonA Tipo Bene! Oggi andremo a parlare della musica di DanDaDan. Parleremo di come nasce, della composizione e andremo a dare uno sguardo anche alle altre musiche della serie.

Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.