La prospettiva di un’uscita dall’euro nelle intenzioni di Lega e Movimento 5 Stelle

A cura di @Florian.

Lorenzo Codogno e Giampaolo Galli riflettono sulla possibilità che esista una reale intenzione di uscita dall’euro da parte dei partiti che si apprestano ad formare il nuovo governo.

I teorici leghisti del no-euro che erano ben rappresentati al tavolo della trattativa sembrano avere le idee chiare: essi hanno sempre sottolineato con molta forza che l’uscita dall’euro deve essere tenuta segreta fino all’ultimo momento e deve essere decisa da un Consiglio dei Ministri a mercati chiusi, possibilmente in un fine settimana, al fine di aver il tempo necessario per approvare le misure restrittive in materia di acceso ai depositi bancari e ai bancomat, e di restrizioni sui movimenti di capitali con l’estero.