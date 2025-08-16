La recidiva dei buchi neri

Puntata 575. Valeria ci parla del ruoto dei virus per riattivare i tumori e causare recidive anticipatamente.
Nel nostro intervento esterno, Luca intervista Giovanni Pagliaro, biologo nutrizionista, per parlare della demonizzazione dei carboidrati e di dieta cheto genica.
Dopo l’esterna di Luca, dopo una terribile barza, Marco ci parla di un recente articolo in cui si ipotizza della presenza di un terzo buco nero intorno a due buchi neri che si sono uniti nel 2019 (o almeno che sono stati osservati in un evento di onde gravitazionali nel 2019).
