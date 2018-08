La rinuncia francese al bidet

Perché i francesi hanno inventato il bidet e poi l’hanno rinnegato, tanto che ora sono gli italiani a farne una bandiera di civiltà?

Nonostante il nome francese ne chiarisca i natali, non se ne trova traccia alcuna nelle toilette di Francia; e, se interrogati sul perché della sua assenza, la maggior parte dei francesi mostrerà di non capire a cosa vi riferiate. Nel caso in cui, non soddisfatti, insistiate spiegando loro di cosa si tratta, non farete altro che attirarvi le loro risate imbarazzate, se non di scherno. E se ribattete che almeno gli italiani si lavano, riceverete l’ultima, definitiva batosta nel sentirvi dire che loro si lavano per intero e non a pezzi, come noi.

Per evitarvi dunque questa spiacevole discussione, ecco spiegata lastoria del bidet.