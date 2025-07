La scarsità di “materiale da matrimonio” in America

Derek Thompson, già autore di altri articoli sull’epidemia di isolamento sociale, riflette su The Atlantic su alcuni cambiamenti sociali sotto gli occhi di tutti negli Stati Uniti, e in altre parti del mondo: oltre agli adolescenti, anche i giovani adulti hanno problemi relazionali.

Il dato numerico più evidente è la diminuzione dei matrimoni e, di conseguenza, della nascite. Ma le motivazioni sottostanti sono differenti: mentre la solitudine degli adolescenti sembra dovuta a un atteggiamento psicologico (e all’abuso dei cellulari), la solitudine degli adulti evidenziata dalla diminuzione di matrimoni sembra dovuta a fattori differenti: la diminuzione del benessere economico dei giovani uomini e il contemporaneo aumento di quello delle giovani donne, che non hanno più bisogno come in passato della protezione economica del maschi di casa.

A questo si aggiunge la diffusione dei metodi contraccettivi, che hanno reso possibile scollegare sesso e procreazione.

If I had to sum up this big messy story in a sentence, it would be this: Coupling is declining around the world, as women’s expectations rise and lower-income men’s fortunes fall; this combination is subverting the traditional role of straight marriage, in which men are seen as necessary for the economic insurance of their family.