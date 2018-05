La società del pasto gratis

A cura di @Uqbal.

Secondo Hic Rhodus, la cultura politica ed economica italiana è incentrata sul concetto del pasto gratis: chiedi e ti sarà dato. Il motto inglese però dice che “il pasto gratis non esiste”.

Affrontare i problemi complessi del mondo reale, e dedicare preparazione, fatica e lavoro alla loro risoluzione, è un compito degli adulti. E se in un paese i politici (e la classe dirigente di altissimo livello) impersonano gli adulti, e il loro rapporto coi cittadini non consiste in altro che nel chiedere una delega in bianco a gestire la cosa pubblica, si ritroveranno a mal partito quando tenteranno di spiegare al popolo che i problemi sono complessi, e che i pasti gratis non esistono. A quel punto è ovvio che i cittadini troveranno più attraente e paradossalmente anche più vero, perché meno contraddittorio, il messaggio di chi dice loro che il mondo in realtà non è complesso e che è possibilissimo ricevere pasti gratis.