La triste fine di Marco Travaglio

A cura di @flamer.

In un articolo su The Vision il giornalista Sebastiano Fabbrini descrive la decadenza di Marco Travaglio e del suo giornalismo.

Secondo Fabbrini Marco Travaglio ha costruito la sua fama come giornalista che non aveva paura di affrontare il potere ma oggi è diventato il paladino del governo, pronto ad attaccare e distruggere chiunque per difendere l’establishment. Oggi, da giornalista si sarebbe trasformato in supporter.