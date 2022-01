La Vendetta dei Fantahookiisti (anno 3) – Giornata 23 e fine Mercato Invernale

Un ben ritrovati a tutti i cari amici del Fantahookii e a Twango&Casch!

Dopo 23 giornate siamo arrivati al momento della verità?

Il Torneo federale di Qualificazione ha visto al primo posto il Lanerossi Incandenza, che vince il primo trofeo stagionale con una cavalcata travolgente in coppia con Interfantaclub.

Abbiamo quindi le 2 favorite per i playoff e i campionati nazionali;-)

Per stilare le liste di qualificazione (passano i primi 12) manca ancora un tassello, a causa della disgraziata giornata da recuperare.

La proposta dell’organizzazione è di annullare la giornata (per il solo Torneo Federale) per non falsare i conti con 4 partite da 6 politico.

(Ndr) Ovviamente questo è ingiusto per qualcuno, così come il contrario è ingiusto per qualcun altro. Lo scrivente “fortunatamente” è già eliminato di default quindi non ha conflitti di interesse

Considerazioni, ingiurie e ricorsi al Tar nei commenti.

E non dimenticate che dal 1 al 4 febbraio abbiamo l’Asta di fine calciomercato invernale con 10 crediti extra, 5 acquisti e 5 scambi!