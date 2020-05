L’abolizione delle materie scolastiche in Finlandia [EN]

Nel 2016 il sistema scolastico Finlandese annunciò un rivoluzionario processo di rinnovamento. Come spiega questo articolo il progetto consisteva nell’adozione del phenomenon based learning, descritto più compiutamente in un apposito sito web. Il concetto fondamentale è quello di sostituire l’apprendimento delle “materie” con un approccio descritto in questi termini:

“In Phenomenon Based Learning (PhenoBL) and teaching, holistic real-world phenomena provide the starting point for learning. The phenomena are studied as complete entities, in their real context, and the information and skills related to them are studied by crossing the boundaries between subjects.”</i>