Le città nella giungla

Su L’Indiscreto un pezzo del libro di Patrick Roberts “Giungle”: cosa si nasconde dietro il nostro immaginario della “città perduta” nella foresta tropicale? C’erano dei modelli strutturalmente diversi di urbanizzazione e agricoltura/allevamento?

Secondo l’autore scontiamo due miti, uno per cui le città sorte nella giungla fossero destinate al fallimento e alla rovina, gli unici abitanti in grado di resistere in piccoli villaggi, isolati e ostili. L’altro, che il territorio della giungla fosse poco adatto all’agricoltura intensiva, e di conseguenza un luogo inospitale per dare vita a prospere civiltà.