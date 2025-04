Le TAC aumentano il rischio di sviluppare tumori nel corso della vita

Il JAMA Internal Medicine pubblica una valutazione aggiornata dei rischi di sviluppare tumori dopo le tomografie assiali computerizzate (TAC).

Usando modelli preesistenti di valutazione del rischio basati sull’effetto delle radiazioni ionizzanti usate per l’esame, viene stimato che i 93 milioni di TAC fatte in USA nel 2023 porteranno a 100.000 casi di tumore nelle persone che le hanno fatte.

Estimated radiation-induced cancer risks were higher in children and adolescents, yet higher CT utilization in adults accounted for most (93 000; 90% UL, 86 900-99 600 [91%]) radiation-induced cancers…

… If current practices persist, CT-associated cancer could eventually account for 5% of all new cancer diagnoses annually