Legalizzare le piccole abitazioni per dare una casa a tutti, negli USA [EN]

Su Slowboring Matteo Iglesias riflette sulle conseguenze del raggiungimento negli Stati Uniti di un minor affollamento abitativo, risultato di una società più ricca, dove le case sono mediamente molto più grandi e gli standard di vita materiali sono migliorati.

Questo è accaduto non solo grazie alla crescita economica, perché gli Stati Uniti hanno anche intrapreso una sorta di “guerra” contro la legalità delle piccole abitazioni, con pensioni e hotel a camera singola cacciati dai codici di zonizzazione.

Nell’attuale codice di zonizzazione di New York City, il più piccolo appartamento consentito è di 680 piedi quadrati.

L’economia post-covid porta nuovi problemi e nuove possibilità di conversione degli edifici che sono rimasti vuoti.

Already, of course, street homelessness is largely happening in downtowns rather than in residential neighborhoods. But this is part and parcel of the post-Covid American downtown being in rough shape. Right now there are tons of half-empty offices and vacant storefronts because the office workers aren’t around, but also lots of hotels that continue to be economically important for the city, and then also also lots of homeless people. Common sense is that we should repurpose some of this land for housing and everyone who hasn’t looked into it closely at some points asks, “Why don’t we turn some of these office buildings into housing?”