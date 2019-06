Su suggerimento di @Pippero.

Il Guardian riporta le critiche della scrittrice e giornalista Germaine Greer all’arte di Leonardo, considerato banale e poco immaginifico.

The contrarian views of the writer Germaine Greer added zing to an event on Monday at the Hay festival in Wales, celebrating the 500th anniversary of the death of a man considered the greatest polymath of all time.