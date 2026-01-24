L’incredibile verso del Diavolo della Tasmania | Musica Bestiale EP. 4

Benvenuti in Musica Bestiale, la serie di documentari in cui andiamo ad ascoltare e a scoprire tutti gli animali che usano la Musica per comunicare. Oggi è il turno del Diavolo della Tasmania, l’animale che ha terrorizzato il mondo con il suo grido da film horror. Ci addentreremo nelle foreste australiane, facendo lo slalom tra alcuni degli animali più incredibili del nostro pianeta, alla ricerca di un animaletto che ha segnato in modo indelebile la storia dell’evoluzione Musicale.

Pietro Morello, youtuber e musicista che collabora con la Compagnia della Rancia, in questo video della durata di circa mezz’ora, ci accompagna nel quarto episodio di una serie di documentari incentrati sul modo con cui gli animali fanno musica comunicando fra loro e con le altre specie.

Protagonista di questo episodio è la Tasmania, nelle cui foreste Pietro andrà alla ricerca del Diavolo della Tasmania, piccolo marsupiale dal verso (a detta di molti) agghiacciante. Altra grande comprimaria è la foresta australiana con tutti i suoi abitanti: il Koala, l’Echidna, il Canguro.