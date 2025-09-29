Lingue che scompaiono

Un articolo del Bo Live parla dei vari destini che possono accadere alle lingue. Alcune, come la lingua o i gruppi di dialetti parlati dai proto-indoeuropei nella loro espansione, si diffondono e si evolvono in nuove forme. Moltre altre però scompaiono, quando chi le parla muore o smette di insegnarle ai propri figli: secondo l’UNESCO il 40% degli idiomi attualmente parlati nel mondo è a rischio di estinzione. E se è possibile “far risorgere” una lingua estinta, com’è capitato all’ebraico (che è stato trasformato dai Sionisti da lingua sacra della Bibbia a mezzo di comunicazione nella vita di tutti i giorni), queste sono però l’eccezione che conferma la regola. La scomparsa di una lingua ha gravi conseguenze: anche senza arrivare a pensare che la lingua determini il modo in cui pensiamo, come suggerito da Arrival, le lingue sono inestricabilmente legate alla cultura e al patrimonio intellettuali di chi le parla (basti pensare a tutto quello che molti popoli indigeni sanno sulle piante della regione dove vivono, e che trasmettono nel loro vocabolario).

Non ci sono ricette facile per fare sopravvivere una lingua. Come sintetizza Emanuele Banfi, intervistato dal Bo Live: