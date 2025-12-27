L’uccello che fa i suoni di Star Wars | Musica Bestiale EP.3

Benvenuti in Musica Bestiale, la serie di documentari in cui andiamo ad ascoltare e a scoprire tutti gli animali che usano la Musica per comunicare. Oggi è il turno dell’uccello Lira, l’uccello capace di imitare anche i suoni di Star Wars. Ci addentreremo nelle foreste australiane, facendo lo slalom tra alcuni degli animali più incredibili del nostro pianeta, alla ricerca di un uccello che ha segnato in modo indelebile la storia dell’evoluzione Musicale

Pietro Morello, youtuber e musicista che collabora con la Compagnia della Rancia, in questo video della durata di circa 25 minuti, ci accompagna nel terzo episodio di una serie di documentari incentrati sul modo con cui gli animali fanno musica comunicando fra loro e con le altre specie.

Protagonista di questo terzo episodio è la foresta australiana con tutti i suoi abitanti, in particolare Pietro è alla ricerca dell’uccello Lira, il più grande imitatore del regno animale.