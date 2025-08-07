Marte è rosso non per caso

Su BoLive si parla di una nuovo lavoro scientifico sul colore rosso di Marte.

Marte si contraddistingue per il suo caratteristico colore rossastro. Da molti anni studi e ricerche hanno provato a chiarire l’origine di questa particolare colorazione, e di recente uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications sembra essere giunto ad una conclusione decisiva: sarebbe la ferridrite – un minerale ricco di ferro e acqua -, a rendere Marte il “pianeta rosso” che tutti conosciamo. Questa scoperta ha un’enorme importanza, poiché sarebbe una conferma ulteriore del suo passato acquoso ed umido.

Lo studio è in contrasto con indagini precedenti, che imputavano la polvere rossastra che ricopre il pianeta all’ematite, un minerale che si costituisce grazie al ferro e all’ossigeno, ed è favorito dalla presenza di un clima secco e asciutto; la ferridrite, invece, si sviluppa in presenza di acqua fredda. Questo minerale ha avuto origine in un passato lontano: un passato in cui l’ambiente su Marte era completamente differente da quello che oggi conosciamo e osserviamo. Si presentava umido e acquoso, mentre adesso appare arido, secco e desertico. Prima di questa trasformazione – che risale a miliardi di anni fa -, si sarebbe costituita la ferridrite, favorita dalla presenza di acqua: attualmente, risulta uno dei minerali prevalenti nella polvere che rende rosso Marte.