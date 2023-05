Marziani che giocano a Le Mans

In questo episodio 461 la prima notizia che commentiamo è l’arrivo sulla Terra di un segnale marziano… ma è un modo per invogliare la gente a provare a decifrarlo, in attesa che arrivi il vero “primo contatto” con una civiltà aliena.

Fabio ci porta nel pre-gara della 24 ore di Le Mans, una gara unica nel suo genere, dove squadre di piloti portano le loro macchine al limite… ma non del tutto, perché vince chi fa più strada, non chi va più veloce in pista: qui viene fuori tutta la tecnologia e la scienza di chi sta ai box. Vi racconterà qualche aneddoto e poi volerà in Francia per seguire la Ferrari F488GTE numero 21 nella gara del centenario.

Anna intervista Silvia De Vincenzi, una neuropsichiatra infantile responsabile gruppo autismo ASST Pavia sezione Vigevano e co-creatrice, insieme a suo marito Osiride, dei Blastgames: giochi di ruolo accessibili a tutti e inclusivi di persone con disabilità, diversità fisiche o neurodiversità.Silvia era già stata nostra ospite nella puntata 429 durante la quale ci aveva raccontato che cosa sono i Blastgames e perchè è importante considerare la diversità nei giochi, in particolare nei giochi di ruolo. È tornata ai nostri microfoni per raccontarci di due importanti sviluppi nel loro progetto. Innanzitutto Silvia e Osiride hanno sviluppato un laboratorio interattivo che portano alle fiere e agli eventi nel quale chiunque può cimentarsi nell’esperienza di provare a sviluppare giochi con caratteristiche inclusive e accessibili. Inoltre, il loro primo gioco di ruolo accessibile sarà ufficialmente pubblicato questo autunno. Cercateli alle fiere o su instagram e provate a partecipare al loro divertente laboratorio!

Infine Andrea commenta un articolo recente e curioso, in cui un grandissimo numero di studenti dell’Università del Colorado a Boulder fa quella che probabilmente è la miglior misura sui flare solari… con un risultato piuttosto inatteso per quel che riguarda l’identificazione del meccanismo alla base del riscaldamento della corona solare.