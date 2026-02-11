Maternal paradox

Aeon pubblica un articolo in cui l’autrice, appartenente a due diverse culture, prende spunto dai recenti cambiamenti avvenuti nel suo ambiente sociale sul modo di allevare i figli per arrivare a ragionare su come suggerimenti che sembrano solo “scientifici” siano invece dettati in prevalenza da interessi sociali.

Ricordando i criteri educativi con cui era stata allevata lei, e quelli adottati dai genitori di oggi, si può rimanere perplessi da come la “scienza” sia stata adottata come giustificazione di diversi modi di allevare i propri figli. Ma la perplessità svanisce se si pensa che in ogni caso i consigli dati alle diverse generazioni di mamme avevano in comune un punto di vista costante:

motherhood has long been a profession requiring credentials no mother could ever fully possess.

Secondo l’autrice, questo spostamento di paradigma è cominciato a fine ‘800, quando lo stato britannico si è reso conto che buona parte della popolazione maschile veniva giudicata inadatta al servizio militare. Gli esperti vedevano bene l’effetto nocivo sulla salute della povertà, delle case sovraffollate, dell’inquinamento dell’aria e delle acque, ma si sarebbero concentrati su un fattore che secondo loro era più facilmente modificabile: le cure materne per i figli. Sarebbero così cominciate azioni educative forzose per migliorarle:

… instructions were not suggestions but imperatives: babies must be weighed weekly, fed on rigid schedules, and bathed according to precise protocols. The text included detailed charts for tracking infant weight gain, and explicit warnings about the dangers of old wives’ tales.

Naturalmente, queste azioni erano rivolte alle donne delle classi povere, mentre quelle delle classi benestanti potevano contare su cure mediche personali e perciò non erano coinvolte.