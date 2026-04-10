Measuring US workers’ capacity to adapt to AI-driven job displacement

Brooking, storica associazione dedicata allo studio delle decisioni pubbliche, pubblica un articolo in cui vengono esaminate le conseguenze dell’adozione dei software di Intelligenza Artificiale (IA) sui lavoratori che adesso svolgono funzioni che potrebbero essere affidate alle varie IA.

Gli autori criticano l’idea che le IA faranno perdere posti di lavoro in modo uniforme tra gli appartenenti alle categorie che adesso sembrano più a rischio: evidenziano invece come all’interno di queste categorie esistono differenze che allevieranno l’impatto sull’occupazione: i risparmi, l’età, il numero di lavoratori nell’area geografica, la capacità di trasferire le proprie competenze in altri settori…

Considerando questi fattori, secondo gli autori una larga maggioranza dei lavoratori i cui posti sarebbero messi a rischio dalle IA non troveranno difficoltà a trovare un nuovo impiego, mentre circa il 20% -quasi tutte donne- mancano delle capacità di adattamento necessarie. Le zone in cui queste persone sono più rappresentate sono le aree urbane del Midwest e delle Montagne Rocciose.