Su suggerimento di @Chupacabra.

Un articolo del Venerdì di Repubblicap parla delle opinioni di un ex boia sul suo passato mestiere.

Fino a qualche anno fa dava l’ordine di attivare la sedia elettrica nel profondo Sud della Georgia. Ora, in un’America che si riscopre forcaiola, si batte per abolirla: «La pena di morte costa troppo. In tutti i sensi»