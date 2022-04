Nessuno sa cosa è successo: la lite sul lago che non si svuota [EN]

Il Guardian riporta e commenta la notizia riguardante i problemi che una comunità rurale in Irlanda ha incontrato dopo che Lough Funshinagh, una zona paludosa protetta, ha perso la capacità di autodrenarsi ed è così raddoppiata di superficie, inondando le proprietà e le case circostanti.

Il comune aveva avviato i lavori per costruire un canale che avrebbe drenato le acque in eccesso in un vicino fiume, ma un tribunale ha bloccato i lavori su richiesta degli ambientalisti locali perché non era stata fatta una valutazione di impatto ambientale come previsto dalla normativa UE. Secondo gli ambientalisti la colpa è della Contea:

If Roscommon County Council had proceeded as they had originally intended by undertaking a lawful scheme, it is entirely possible that flood relief measures would be in place by now at Lough Funshinagh.

Secondo i residenti invece l’irona di tutta la faccenda è che l’habitat che la legge Europea vorrebbe preservare è già stato distrutto dall’inondazione.

“The law is the winner here, nobody else,” said Geraldine Murray, who lives locally.. She remembered scores of swans nesting on the shores when she was a child. Now they are gone, as are the geese, and other wildlife. […]

Prima del 2016, il lago si riempiva d’acqua durante l’autunno e l’inverno, acqua che poi defluiva attraverso “una voragine”, una sorta di scarico naturale non diverso dallo scarico di una vasca da bagno. Un curioso fenomeno che aveva dato vita ad un habitat unico, ora scomparso.