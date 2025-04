Pedoni legalmente in orario

Ilaria ci parla di uno studio riguardanti la scelta di alternare ora legale e ora solare. Quali sono gli effetti sulla nostra salute? Ed è effettivamente utile per le nostre attività quotidiane?

Nell’intervento esterno Anna intervista Fabio Crepaldi ricercatore alla University of Portsmouth. Fabio studia le espressioni facciali in primati non umani. La sue ricerca mostra che, come per gli esseri umani, anche altre specie di primati sorridono in modo “sociale”, per indicare intenzioni non aggressive durante le interazioni con altri membri del gruppo e adattano questo sorriso sociale al partner con cui stanno interagendo. Un’ ulteriore risultato che va a supportare l’idea che in fondo noi umani non siamo così speciali come ci piace credere.

Tornati in studio Ilaria racconta la barzelletta suggerita da Amedeo D. che forse è fin troppo bella per questa rubrica.

Nell’ultima parte della puntata, Giorgio racconta di uno studio di matematica applicata al traffico che mischia un’analisi teorica e una sperimentale. In particolare lo studio si concentra sull’attraversamento di una strada da parte di due gruppi opposti di pedoni, e di quando questo movimento passa dall’essere ordinato all’essere disordinato.