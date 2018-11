Perché l´economia Italiana non cresce [EN]

Su suggerimento di @Yoghi.

Il Financial Times (link alternativo) ha consultato alcuni economisti, accademici ed imprenditori per capire le ragioni della stagnazione italiana e quanto sia ragionevole aspettarsi che i piani economici del governo Conte possano correggere una situazione tanto difficile. Tra le ragioni vengono citate la mancanza di modernizzazione industriale, il basso livello d’istruzione, l’inefficienza del servizio pubblico (tra cui la giustizia sia civile, sia penale) e l’alto debito pubblico.

While under the draft budget Italy will allocate additional funding of 0.2 per cent of GDP to public investment in 2019 and 0.3 per cent in 2020, analysts are not expecting significant improvement in its overall structural weaknesses.