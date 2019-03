Ponte Genova problemi sul tracciato mettono a rischio la ricostruzione

A cura di @Lowresolution.

Secondo il Sole24Ore il progetto del nuovo ponte su Polcevera a Genova ha un problema molto serio: in base alle normative attuali il ponte non può più essere ricostruito seguendo il tracciato originale, ma andrebbe ripensato interamente, inclusi gli svincoli e le connessioni con l’autostrada.

Il punto tecnico, spiega l’articolo, è se considerare il nuovo ponte come una nuova costruzione o un adeguamento di una esistente. Per ricostruire il ponte com’era (non esattamente in realtà) è dunque necessario andare in deroga alle normative. La situazione è già molto complicata e il commissario Bucci vuole portare il progetto di ricostruzione all’approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per ottenere la deroga.