un sito di notizie, fatto dai commentatori

Lady Macbeth of the Mtsensk District, teatro Comunale di Bologna, 2014, immagine da Wikimedia Commons

Prima della Scala: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk – LIVE

7 Dic 2025 di Editor0 commenti

La Prima della Scala.

Quest’anno va in scena “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič.

Nel cinquantenario della morte di Šostakovič il Teatro alla Scala inaugura la Stagione con il suo capolavoro Una lady Macbeth del distretto di Mcensk, tratto dal racconto di Nikolaj Leskov in cui una giovane sposa con la complicità dell’amante uccide il marito e il tirannico suocero, ma viene scoperta e finisce per suicidarsi in Siberia, tradita da tutti. Dopo il debutto a San Pietroburgo, l’opera, che avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia sulla condizione della donna in Russia, ebbe enorme successo in patria e all’estero. Stalin assistette a una rappresentazione a Mosca nel 1936; due giorni dopo apparve sulla Pravda la celebre stroncatura dal titolo “Caos invece di musica” con cui il regime metteva all’indice l’opera e il compositore. Anni dopo Šostakovič preparò una nuova versione che andò in scena a Mosca nel 1963 con il titolo Katarina Izmajlova, dopo che il sovrintendente Ghiringhelli aveva invano cercato di ottenerne la prima per la Scala. Oggi il Teatro presenta la versione del 1934 con la direzione del M° Chailly e il debutto del regista Vasily Barkhatov.

Direttore RICCARDO CHAILLY
Regia VASILY BARKHATOV
Scene ZINOVY MARGOLIN
Costumi OLGA SHAISHMELASHVILI
Luci ALEXANDER SIVAEV

Cast

Boris Timofeevič Izmailov Alexander Roslavets
Zinovij Borisovič Izmailov Yevgeny Akimov
Katerina L’vovna Izmajlova Sara Jakubiak
Sergej Najmiddin Mavlyanov
Un contadino cencioso Alexander Kravets
Un operaio del mulino Chao Liu
Un prete Valery Gilmanov
Un guardiano Jirí Rajniš
Un caporeparto Ivan Shcherbatykh*
Un sergente di polizia Oleg Budaratskiy
Un ospite ubriaco Massimiliano Difino*
Aksin’ja Ekaterina Sannikova
Un vecchio forzato Goderdzi Janelidze
Sonetka Elena Maximova
Una forzata Laura Lolita Perešivana
Un sergente Xhieldo Hyseni**
Un poliziotto Huanhong Li
Una guardia Chao Liu
Fantasma di Boris Timofeevič Coro
Un insegnante Vasyl Solodkyy
Un cocchiere Haiyang Guo
Primo lavorante Antonio Murgo*
Secondo lavorante Joon Ho Pak*
Terzo lavorante Flavio D’ambra*

*Artista del Coro del Teatro alla Scala
**Allievo dell’Accademia Teatro alla Scala

Qui il link al sito del Teatro alla Scala


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.