Il Signore degli Anelli – (feat Mauro Zingarelli & Marco Cioni) – Parte 1

30 maggio 2024

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

In questo episodio Fabio Antonelli, supportato da Mauro Zingarelli (e sopportato da Marco Cioni) della Slimdogs, inizia una maratona di ben quattro puntate per analizzare un’opera monumentale qual è la colonna sonora de Il Signore degli Anelli, composta da Howard Shore.

In questo episodio, ci immergeremo nel magico mondo della Terra di Mezzo attraverso le epiche note della colonna sonora del Signore degli Anelli. Accompagnati dalla magnifica musica composta da Howard Shore, esploreremo come ogni melodia ha dato vita ai paesaggi mozzafiato e ai personaggi indimenticabili creati da J.R.R. Tolkien.

Questa prima parte è dedicata ad alcuni dei temi musicali più iconici della saga: il tema dell’Anello, le melodie incantate di Lothlórien, e le evocative musiche dei Nani e degli Elfi di Gran Burrone. Analizzeremo come queste composizioni hanno catturato l’essenza dei personaggi e delle ambientazioni, trasportandoci nel cuore della Terra di Mezzo.

Come ospiti speciali, avremo il regista e divulgatore cinematografico Mauro Zingarelli e il produttore e fondatore della Slim Dogs Marco Cioni.