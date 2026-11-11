Quali sono i dipinti più costosi dell’Ottocento italiano?

Quali sono i dipinti dell’Ottocento italiano che hanno raggiunto le cifre più alte sul mercato?

Un articolo pubblicato su AcquistoArte.it prova a rispondere a questa domanda attraverso una selezione dei 10 dipinti più costosi dei pittori italiani dell’Ottocento, perlomeno tra le vendite documentate.

I 10 dipinti più costosi dell’Ottocento italiano

Dietro ai numeri delle aste, però, c’è molto più di una semplice classifica. Le opere prese in esame raccontano un secolo in cui la pittura italiana cambia profondamente, attraversando il Romanticismo, la pittura di storia, il paesaggio, la pittura di genere e le nuove ricerche della seconda metà del secolo.

Per gli appassionati di questo secolo di pittura può essere interessante vedere quali artisti hanno raggiunto i record e quali invece ne sono esclusi. Sono tutti nomi importanti, ma è curioso confrontare le loro posizioni e magari trovare nella lista qualche nome che non ci si aspettava di vedere. È anche un modo per guardare all’Ottocento italiano da una prospettiva diversa da quella più tradizionale della storia dell’arte.

Una classifica basata sui prezzi, naturalmente, non può stabilire quali siano i dipinti “più importanti” dell’Ottocento, né quali siano i pittori più importanti. Il mercato segue logiche proprie, può essere influenzato da fattori particolari e il valore economico di un’opera non coincide necessariamente con il suo valore artistico.

Resta però un osservatorio interessante: seguire le grandi aggiudicazioni e le loro date permette di capire molte cose sulle dinamiche del mercato e sull’interesse attuale (e quello precedente) per questi artisti.

Anticipiamo solo un dato: il primo dipinto in classifica è stato venduto per una cifra circa dieci volte superiore a quella del secondo.