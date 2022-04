Quando un attore incontra una fotocamera Widelux [IT+ EN]

Jeff Bridges si è portato per decenni la macchina fotografica al lavoro. Una fotocamera particolare, la Widelux F8, le cui caratteristiche, unite all’indiscusso talento dell’attore di Hollywood, hanno fatto di lui un celebrato fotografo.

La Widelux F8 è una fotocamera giapponese analogica, che monta pellicole da 35 mm. La sua particolarità, grazie all’obiettivo fisso da 26 mm che ruota orizzontalmente, è avere un ampio angolo di visuale (126º in orizzontale). La messa a fuoco è fissa e per ampliare la profondità di campo bisogna lavorare sulla chiusura del diaframma.

Una macchina fotografica tutto sommato semplice da usare che è diventata lo strumento quotidiano utilizzato da Jeff Bridges per documentare il dietro le quinte di tutti i film ai quali ha partecipato.

Nata per le fotografie panoramiche, la Widelux F8 nelle mani di Jeff Bridges si rivela un ottimo strumento creativo per raccontare un set cinematografico e la variegata umanità che lo popola. L’effetto è quello di rappresentare l’ambiente tridimensionale in cui si trova il fotografo, dando l’impressione di essere al centro della scena senza che si percepisca la sua presenza.

Così ne parla l’attore, raccontando il modo con cui questa particolare fotocamera lo ha aiutato a esprimersi:

Claudia Stritof ha parlato del rapporto con la fotografia di Jeff Bridges su Photolux Magazine, sottolineando l’occhio affettuoso e benevolo con il quale l’attore rappresenta il mondo del cinema.

L’incontro con la Widelux è avvenuto al liceo, ma questa fotocamera è stata il regalo di nozze ricevuto da Jeff da parte di sua moglie Sue.

Jeff Bridges ha la capacità di cogliere l’attimo, nel suo mondo, tra i suoi colleghi, con uno strumento semplice, ma a tratti imprevedibile, la cui imprecisione continua a stupirlo e a regalare ai suoi scatti quel tocco di immediatezza e naturalezza in più.

Su Emulsive un articolo dal titolo Chatting with Jeff “The Dude” Bridges, panoramic photographer fa un resoconto di un’intervista con l’attore durante la pandemia dove viene svelato qualche curioso particolare sulla tecnica fotografica utilizzata da Bridges sul set:

He spoke about his Widelux camera, or better said, his collection of Widelux cameras. He always has a few in his possession to make sure that at least one will be fully functional. One tidbit that didn’t make it into my article for SGC is that his longtime friend and stand-in on set, Lloyd Catlett, who he calls “Litt,” usually holds his Widelux for him when he’s working. If Jeff sees an image he wants to capture quickly, he calls out, “Litt! Lux!” and Catlett pulls the Widelux out with gun-slinger efficiency.