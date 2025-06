Quattro vittime della AI che ha deciso al posto dell’uomo

Nel suo canale Youtube Ciao Internet, Matteo Flora racconta quattro storie di “vittime” dell’AI.

Vengono raccontate, con uno stile narrativo intenso e riflessivo, quattro brevi storie drammatiche — Martina, Filippo, Claudio e Simone — in cui l’intervento invisibile dell’intelligenza artificiale ha avuto conseguenze fatali. Le storie illustrano come decisioni cruciali, apparentemente umane, siano ormai frequentemente prese da algoritmi: un’auto in autopilot devia e investe Martina; un sistema di triage ospedaliero sottovaluta i sintomi di Filippo; un algoritmo di scoring spinge Claudio alla disperazione; una ricetta generata da AI causa la morte di Alice, amica di Simone.

Il punto centrale dell’intervento è sottolineare che l’intelligenza artificiale è già parte integrante della nostra quotidianità, spesso in maniera invisibile e senza consapevolezza degli utenti. Non si tratta solo di “usare” l’AI, ma di vivere in un mondo permeato da decisioni algoritmiche, il che pone enormi sfide etiche, legali e pratiche. In particolare, il discorso è rivolto ai giuristi, chiamati a riconoscere, interpretare e regolare un mondo dove l’AI prende decisioni senza che ne siano sempre evidenti i limiti, i bias o le responsabilità.

La consumerizzazione dell’AI — ossia il suo abbattimento di costi e la facilità di accesso — ha accelerato la diffusione incontrollata di strumenti basati su machine learning, spesso implementati senza un’adeguata supervisione o comprensione. Per questo, conoscere a fondo l’AI non è più un’opzione tecnica, ma una necessità ontologica per chiunque si occupi di diritto, rischiando altrimenti di non comprendere più a fondo la realtà che si deve mediare e regolare.

Il video è parte della relazione del Convegno all’Ordine degli Avvocati di Milano del 9 Marzo 2025 (qui la relazione completa)