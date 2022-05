Red Ronnie è fenomenale: sì, non sto scherzando

Su Today, Alessandro Rovellini ci parla dello stravagante canale Youtube di Red Ronnie.

Non so perché, ma un sabato sera mi sono imbattuto in Gabriele Ansaloni aka Red Ronnie. Vedevo l’imitazione di Crozza senza mai immergermi nei suoi contenuti. Ho lasciato il suo canale Youtube in background e l’ho ascoltato più o meno continuativamente per 3 ore. Poi non pago mi sono fatto un giorno di overdose dei suoi video. Discetta di musica, di gruppi sconosciuti, di complotti vari, di pandemia, di alieni, di energie psichiche, di karma, di altri mondi e altre dimensioni. Un delirio assoluto da neuro, un noncelodikono al cubo. Eppure lo riascoltarei. Mi vergogno come un ladro a dirlo, ma è così. È stato come passare la serata con un amico. Quell’amico un po’ stramboide, eccentrico, che si guarda con un sorriso rilassato davanti a 1, 2, 3 pinte di chiara, nella luce chiassosa e soffusa di un pub. Lui parla, tu annuisci e ogni tanto ridi, poi sai che alla mattina si torna alla vita normale. E ai problemi (veri) di tutti i giorni. Ma quella sera, quelle 3 ore con l’amico stramboide, ci volevano. Un’evasione soffice e placida che, forse, un po’ ti ricarica.